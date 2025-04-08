Лукашенко дает интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир»

В качестве интервьюера выступает председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин. В этой должности он работает с 2007 года. Батыршин принимал участие в ряде крупных телевизионных проектов, выступал в качестве автора и организатора общественно значимых информационных мероприятий, в числе которых — международный телемарафон «Наша Победа», посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, и проект «Вахта памяти» к 70-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» была создана решением глав государств СНГ 9 октября 1992 года в целях сохранения общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией в СНГ. Национальные филиалы и представительства организации работают в девяти странах.
В состав МТРК «Мир» входят телеканалы «Мир», «Мир 24», радиостанция «Мир», информационно-аналитический портал «MIR24.TV» и многофункциональная спутниковая система «Мир-Телепорт». Общий охват аудитории телеканала «Мир» — более 180 млн человек, «Мир 24» — 80 млн человек.
Основу вещания составляют информационно-аналитические программы, в которых освещаются ключевые события стран СНГ и мира, а также познавательные, развлекательные и публицистические программы, документальные ленты собственного производства. Значительная часть эфира отведена художественным фильмам и сериалам.