Лукашенко дает интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир»

В качестве интервьюера выступает председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин. В этой должности он работает с 2007 года. Батыршин принимал участие в ряде крупных телевизионных проектов, выступал в качестве автора и организатора общественно значимых информационных мероприятий, в числе которых — международный телемарафон «Наша Победа», посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, и проект «Вахта памяти» к 70-й годовщине начала Великой Отечественной войны.