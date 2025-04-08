Слюсарь сообщил об установке новых котельных в Константиновском районе

На встрече обсуждалось решение первоочередных для муниципалитета задач.
Среди основных проблем жилищно-коммунальной сферы — высокий износ инфраструктуры в Константиновске. Оборудование изношено на 90%. Две котельные, которые обеспечивают теплом соцобъекты района — два детских сада, школу, колледж и техникум, военкомат, нуждаются в замене.
Для решения этого вопроса будет оказана финансовая помощь из областного бюджета.
«В 2025 году мы планируем установить новую модульную котельную, для нее уже подготовлен земельный участок. На вторую котельную предусмотрим средства в бюджете на следующий год. Эта задача должна быть решена до начала отопительного сезона», — указал врио губернатора.
Стоимость работ по двум котельным составит 40 млн рублей. Как пояснил Виталий Дьячкин, это будут быстровозводимые модульные котельные.