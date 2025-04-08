Европу призвали не пресмыкаться перед «трансатлантическим императором» Трампом

По его словам, США демонстрируют признаки политического самоуничтожения и надвигающегося финансового краха, поэтому Европа может «возродить веру в демократию». Для этого нужно разоблачить некомпетентных в вопросах экономики союзников Трампа, которые, по мнению Самараса, не способны проводить разумную политику.