Залужный рассказал о планировании операций ВСУ в штабе армии США в ФРГ

Штаб-квартира армии США в немецком Висбадене стала «секретным оружием в планировании операций и формировании потребностей» Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил украинский посол в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
В апреле 2022 года был создан Центр координации поставок военной помощи Украине в штабе европейского командования США в немецком Штутгарте, затем он продолжил работу в Висбадене, сказал Залужный.
«Тогда у нас возникла идея создать оперативный штаб, который будет анализировать планируемые операции Вооруженных сил Украины и по стандартам НАТО формировать их потребности. Благодаря поддержке Великобритании эта идея была реализована, и Висбаден получил второе дыхание. Этот штаб планировал операции, проводил военные учения, формировал потребности ВСУ и сообщал о них в Вашингтон и европейские столицы», — уточнил он.
Ранее о работе «секретного штаба» писала The New York Times (NYT). По данным издания, весной 2022 года два украинских генерала, в том числе генерал-лейтенант Михаил Забродский, под дипломатическим прикрытием прибыли в Висбаден для обсуждений роли США в операциях ВСУ против России. Стороны договорились о сотрудничестве, которое в том числе подразумевало обмен разведывательной информацией, создали оперативную группу Dragon, передававшую Украине данные о целях как на поле боя, так и на российских территориях. Как уточняет NYT, Вашингтон отказался информировать Киев о местонахождении высокопоставленных чиновников и военных России и изначально не поддержал удары ВСУ за пределами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Позднее Украина добилась разрешения на использование дальнобойного оружия в ограниченном районе в приграничье.
Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исхода. Президент Владимир Путин утверждал, что использование ВСУ дальнобойного оружия западных стран будет означать, что «страны НАТО, США и европейские страны воюют с Россией». По его словам, Киев не может наносить такие удары самостоятельно, для этого требуется задействовать данные со спутников Североатлантического альянса. В Кремле отмечали, что Запад напрямую вовлечен в конфликт на Украине.