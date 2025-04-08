Залужный рассказал о планировании операций ВСУ в штабе армии США в ФРГ

Ранее о работе «секретного штаба» писала The New York Times (NYT). По данным издания, весной 2022 года два украинских генерала, в том числе генерал-лейтенант Михаил Забродский, под дипломатическим прикрытием прибыли в Висбаден для обсуждений роли США в операциях ВСУ против России. Стороны договорились о сотрудничестве, которое в том числе подразумевало обмен разведывательной информацией, создали оперативную группу Dragon, передававшую Украине данные о целях как на поле боя, так и на российских территориях. Как уточняет NYT, Вашингтон отказался информировать Киев о местонахождении высокопоставленных чиновников и военных России и изначально не поддержал удары ВСУ за пределами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Позднее Украина добилась разрешения на использование дальнобойного оружия в ограниченном районе в приграничье.