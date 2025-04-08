Эксперт раскрыл, помогут ли французам новые БПЛА против армии России

Ранее издание Le Figaro опубликовало информацию о том, что армия Франции будет использовать российский опыт, полученный на СВО, в области использования беспилотников. Минобороны Франции намерено поставить на вооружение большое количество БПЛА. Выбор дронов будет определяться не их стоимостью или характеристиками — основным критерием для закупки станет скорость производства и поставок.
Анатолий Матвийчук объяснил «Инфо 24», что все армии в мире принимают во внимание опыт военных из других государств. Франция также идет по этому пути, но, несмотря на свои усилия, не сможет противостоять России из-за того, что уступает ВС РФ по ряду показателей.
«Это все равно что сравнивать теленка с быком. У Франции малочисленные и достаточно нефункциональные вооруженные силы. Попытка обеспечить их большим количеством БПЛА — это, конечно, шаг вперед, но он не позволит Парижу приблизить свою армию по этому показателю к российским войскам. Это их не спасет», — пояснил эксперт.
По словам полковника в отставке, Минобороны Франции планирует использовать беспилотники против российских военных во время дислокации на Украине. Эксперт уверен, что бойцы армии России в этом случае не будут щадить французских солдат — на них будут обрушены все средства поражения.
«Франция почему-то решила, что она все-таки сможет войти на территорию Украины и там продиктовать свою волю. При этом французы уверены, что мы будем воевать с ними точно так же, как с Украиной. Но они забывают, что мы считаем украинцев заблудшими братьями, поэтому действуем в щадящем режиме. Для нас французы — это полчища Наполеона и соратники Гитлера», — заявил Матвейчук.
Эксперт подчеркнул, что если французские войска попробуют напасть на российскую армию, то получат ответ с использованием новейшего вооружения, обладающего большой разрушительной силой.
В апреле представители оборонного ведомства Франции и Великобритании прибыли в Киев для обсуждения с украинской стороной перспективы размещения европейских военных на территории Украины. Во время переговоров обсуждалось месторасположение баз иностранного контингента.