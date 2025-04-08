Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл, помогут ли французам новые БПЛА против армии России

Вооружение армии новыми беспилотными летательными аппаратами не позволит Франции одержать победу над российскими войсками в случае возникновения прямого столкновения на Украине. Так считает бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее издание Le Figaro опубликовало информацию о том, что армия Франции будет использовать российский опыт, полученный на СВО, в области использования беспилотников. Минобороны Франции намерено поставить на вооружение большое количество БПЛА. Выбор дронов будет определяться не их стоимостью или характеристиками — основным критерием для закупки станет скорость производства и поставок.

Анатолий Матвийчук объяснил «Инфо 24», что все армии в мире принимают во внимание опыт военных из других государств. Франция также идет по этому пути, но, несмотря на свои усилия, не сможет противостоять России из-за того, что уступает ВС РФ по ряду показателей.

«Это все равно что сравнивать теленка с быком. У Франции малочисленные и достаточно нефункциональные вооруженные силы. Попытка обеспечить их большим количеством БПЛА — это, конечно, шаг вперед, но он не позволит Парижу приблизить свою армию по этому показателю к российским войскам. Это их не спасет», — пояснил эксперт.

По словам полковника в отставке, Минобороны Франции планирует использовать беспилотники против российских военных во время дислокации на Украине. Эксперт уверен, что бойцы армии России в этом случае не будут щадить французских солдат — на них будут обрушены все средства поражения.

«Франция почему-то решила, что она все-таки сможет войти на территорию Украины и там продиктовать свою волю. При этом французы уверены, что мы будем воевать с ними точно так же, как с Украиной. Но они забывают, что мы считаем украинцев заблудшими братьями, поэтому действуем в щадящем режиме. Для нас французы — это полчища Наполеона и соратники Гитлера», — заявил Матвейчук.

Эксперт подчеркнул, что если французские войска попробуют напасть на российскую армию, то получат ответ с использованием новейшего вооружения, обладающего большой разрушительной силой.

В апреле представители оборонного ведомства Франции и Великобритании прибыли в Киев для обсуждения с украинской стороной перспективы размещения европейских военных на территории Украины. Во время переговоров обсуждалось месторасположение баз иностранного контингента.