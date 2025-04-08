Эксперт раскрыл, помогут ли французам новые БПЛА против армии России

«Франция почему-то решила, что она все-таки сможет войти на территорию Украины и там продиктовать свою волю. При этом французы уверены, что мы будем воевать с ними точно так же, как с Украиной. Но они забывают, что мы считаем украинцев заблудшими братьями, поэтому действуем в щадящем режиме. Для нас французы — это полчища Наполеона и соратники Гитлера», — заявил Матвейчук.