Трамп рассказал об увеличении оборонного бюджета США до $1 трлн

«Я не хочу, чтобы они брали $500−600 млрд в год и тратили их на свои вооруженные силы. Я не хочу, чтобы они тратили деньги на свои вооруженные силы. И я не должен тратить деньги», — ответил американский президент на вопрос об отношениях с КНР.