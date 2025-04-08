Никитин подписал план развития индустрии детских товаров в Нижегородской области

Глеб Никитин назвал наличие качественных детских товаров важной задачей для создания комфортных условий для воспитания новых поколений. Он напомнил, что регион вошел в число пилотных субъектов России по разработке комплексной поддержки производителей данной продукции. Предприятия этой отрасли были объединены в кластер, в который сейчас входит порядка 80 компаний.