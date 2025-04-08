Никитин подписал план развития индустрии детских товаров в Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин подписал «дорожную карту» развития индустрии товаров для детей в Нижегородской области до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Документ разработали в нижегородском Минпромторге при поддержке Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ) и областного Центра кластерного развития.
Глеб Никитин назвал наличие качественных детских товаров важной задачей для создания комфортных условий для воспитания новых поколений. Он напомнил, что регион вошел в число пилотных субъектов России по разработке комплексной поддержки производителей данной продукции. Предприятия этой отрасли были объединены в кластер, в который сейчас входит порядка 80 компаний.
За прошлый год участникам кластера была оказана поддержка на сумму более 50 миллионов рублей.
Продукция участников кластера будет использована в акции «Подарок новорождённому», которой дадут старт с 1 июля. Напомним, что при рождении ребенка в Нижегородской области родителям выдадут электронный сертификат на сумму 20 тысяч рублей. Деньги можно потратить на покупку детских товаров.
Министр нижегородской промышленности Максим Черкасов отметил, что работа над развитием индустрии детских товаров в регионе проводится совместно с АИДТ уже около двух лет.
«Новый план мероприятий сохранил уже показавшие свою эффективность меры поддержки, также планируем организовать поддержку по новым направлениям», — рассказал Максим Черкасов.
В рамках «дорожной карты» на 2025−2030 годы планируется организовать поддержку импортозамещающих проектов, запустить внедрение бережливых технологий, проработать вопрос создания преференциальных режимов для производителей детских товаров в регионе на маркетплейсах.
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