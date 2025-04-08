Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США уволили своего представителя в Военном комитете НАТО

Как сообщает издание Military Times со ссылкой на американских и европейских чиновников, администрация президента США приняла решение об отстранении вице-адмирала Шошаны Чатфилд с поста постоянного представителя США в Военном комитете НАТО.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Пока неясно, кто был инициатором увольнения — Пентагон или Белый дом, который на минувшей неделе снял с постов несколько должностных лиц в сфере нацбезопасности, в число которых попал глава Агентства национальной безопасности Киберкомандования генерал Тимоти Хо, передает «Интерфакс».

Военный комитет НАТО — высший орган альянса, где проходят консультации высокопоставленных военных и выработка рекомендаций по военной политике и стратегии. По информации источников Military Times, временно исполнять обязанности Чатфилд будет зампредставителя — бригадный генерал Шон Флинн. Позже будет назначен новый представитель США.

Администрация Трампа за первые месяцы работы провела масштабные кадровые изменения в высших эшелонах американских вооруженных сил, отстранив от должностей ряд ключевых фигур. В их числе — председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун, начальник военно-морских операций адмирал Лиза Франкетти и заместитель начальника штаба ВВС генерал Джима Слайфа.