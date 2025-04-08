США уволили своего представителя в Военном комитете НАТО

Пока неясно, кто был инициатором увольнения — Пентагон или Белый дом, который на минувшей неделе снял с постов несколько должностных лиц в сфере нацбезопасности, в число которых попал глава Агентства национальной безопасности Киберкомандования генерал Тимоти Хо, передает «Интерфакс».