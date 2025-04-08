США уволили своего представителя в Военном комитете НАТО

Военный комитет НАТО — высший орган альянса, где проходят консультации высокопоставленных военных и выработка рекомендаций по военной политике и стратегии. По информации источников Military Times, временно исполнять обязанности Чатфилд будет зампредставителя — бригадный генерал Шон Флинн. Позже будет назначен новый представитель США.
Администрация Трампа за первые месяцы работы провела масштабные кадровые изменения в высших эшелонах американских вооруженных сил, отстранив от должностей ряд ключевых фигур. В их числе — председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун, начальник военно-морских операций адмирал Лиза Франкетти и заместитель начальника штаба ВВС генерал Джима Слайфа.