Сейм Литвы намерен лишить белорусов права голосовать на местных выборах

В сообщении сказано, что членами одной из литовских партий было предложено внести соответствующие поправки, касающиеся лишения граждан Беларуси и России голосовать на муниципальных выборах, в Конституцию, а также в Избирательный кодекс Литвы. Сказано, что они могут быть зарегистрированы уже в ближайшее время.