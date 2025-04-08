Сейм Литвы намерен лишить белорусов права голосовать на местных выборах

Сейм Литвы намерен лишить белорусов и россиян права голосовать на местных выборах. Об этом сообщают литовские СМИ, передает БелТА.
В сообщении сказано, что членами одной из литовских партий было предложено внести соответствующие поправки, касающиеся лишения граждан Беларуси и России голосовать на муниципальных выборах, в Конституцию, а также в Избирательный кодекс Литвы. Сказано, что они могут быть зарегистрированы уже в ближайшее время.
Ранее парламент Эстонии лишил белорусов права голосовать на местных выборах.
Тем временем Латвия объявила об ужесточении правил въезда для белорусов и крупном штрафе.
Вместе с тем Польша оборудовала электронными заграждениями участки рек на границе с Беларусью.