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Сейм Литвы намерен лишить белорусов права голосовать на местных выборах

Сейм Литвы собирается лишить граждан Беларуси голосовать на муниципальных выборах.

Источник: Комсомольская правда

Сейм Литвы намерен лишить белорусов и россиян права голосовать на местных выборах. Об этом сообщают литовские СМИ, передает БелТА.

В сообщении сказано, что членами одной из литовских партий было предложено внести соответствующие поправки, касающиеся лишения граждан Беларуси и России голосовать на муниципальных выборах, в Конституцию, а также в Избирательный кодекс Литвы. Сказано, что они могут быть зарегистрированы уже в ближайшее время.

Ранее парламент Эстонии лишил белорусов права голосовать на местных выборах.

Тем временем Латвия объявила об ужесточении правил въезда для белорусов и крупном штрафе.

Вместе с тем Польша оборудовала электронными заграждениями участки рек на границе с Беларусью.