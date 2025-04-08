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Фон дер Ляйен призвала Китай к участию в урегулировании на Украине

БРЮССЕЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Китай играть более активную роль в процессе урегулирования на Украине, следует из сообщения пресс-службы ЕК по итогам телефонного разговора с премьером госсовета КНР Ли Цянем.

Источник: Reuters

«Глава ЕК подтвердила твердую поддержку ЕС справедливому и прочному миру на Украине… Она призвала Китай активизировать усилия для обеспечения важного вклада в мирный процесс», — говорится в документе.

Ранее глава Еврокомиссии неоднократно призывала к наращиванию военной помощи Украине со стороны ЕС, особенно, на фоне снижения потоков такой помощи со стороны США.

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на «уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».