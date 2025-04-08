NBC: США могут вывести до 10 тыс. военных из Восточной Европы

По их словам, военные, которых могут вернуть на родину, входят в состав подразделений, насчитывающих до 20 тыс. человек, которые были направлены предыдущей администрацией США в 2022 году в страны, граничащие с Украиной. Таким образом, речь идет о выводе примерно половины размещенного в этих государствах американского контингента, хотя инициатива еще находится на стадии обсуждения.