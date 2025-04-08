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NBC: США могут вывести до 10 тыс. военных из Восточной Европы

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны США рассматривает возможность вывода до 10 тыс. военнослужащих из Восточной Европы. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Источник: Reuters

По их словам, военные, которых могут вернуть на родину, входят в состав подразделений, насчитывающих до 20 тыс. человек, которые были направлены предыдущей администрацией США в 2022 году в страны, граничащие с Украиной. Таким образом, речь идет о выводе примерно половины размещенного в этих государствах американского контингента, хотя инициатива еще находится на стадии обсуждения.

Эта перспектива, как отмечает NBC, усиливает на Западе опасения, касающиеся укрепления позиций России в регионе. Европейские чиновники выразили мнение, что такой шаг со стороны Пентагона усилит обеспокоенность Европы по поводу того, что США «отказываются от своих давних союзников».