В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров России и США

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что новые контакты между Россией и Соединёнными Штатами могут пройти уже на этой неделе. Напомним, что спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами стал «самым высокопоставленным кремлёвским чиновником», посетившим США с февраля 2022 года. В Германии Дмитриева называют тузом в рукаве главы государства.