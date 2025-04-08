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В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров России и США

Россия делегирует на предстоящие переговоры с США в Стамбуле представителей МИД, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что российскую сторону представят дипломаты из внешнеполитического ведомства, и посоветовал ждать подробностей от коллег из МИД.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров упоминал, что Москва и Вашингтон работают над новой встречей, чтобы устранить препятствия в двусторонних отношениях и наладить общение. Он отметил, что первая встреча уже прошла в Стамбуле, а сейчас идёт подготовка ко второй.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что новые контакты между Россией и Соединёнными Штатами могут пройти уже на этой неделе. Напомним, что спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами стал «самым высокопоставленным кремлёвским чиновником», посетившим США с февраля 2022 года. В Германии Дмитриева называют тузом в рукаве главы государства.