В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров России и США

Он уточнил, что российскую сторону представят дипломаты из внешнеполитического ведомства, и посоветовал ждать подробностей от коллег из МИД.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров упоминал, что Москва и Вашингтон работают над новой встречей, чтобы устранить препятствия в двусторонних отношениях и наладить общение. Он отметил, что первая встреча уже прошла в Стамбуле, а сейчас идёт подготовка ко второй.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что новые контакты между Россией и Соединёнными Штатами могут пройти уже на этой неделе. Напомним, что спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами стал «самым высокопоставленным кремлёвским чиновником», посетившим США с февраля 2022 года. В Германии Дмитриева называют тузом в рукаве главы государства.