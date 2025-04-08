Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 8 апреля: главное

Вы знаете, что Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране. И, конечно, на фоне такой позиции Токио, которая, кстати говоря, сохраняется, то есть слова о желании выйти на мирный договор — это одно, а реальное положение дел и реальные меры, которые были приняты против нашей страны руководством Японии, — это совсем другое. Мы исходим из реального положения дел. Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров.