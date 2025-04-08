Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 8 апреля: главное

Россия на предстоящей встрече с США в Стамбуле будет представлена по линии внешнеполитического ведомства.
Сейчас сложно представить даже сам факт переговоров по СНВ-4, так как нужен определенный уровень отношений с США.
В настоящий момент очень сложно себе представить начало таких переговоров, потому что, конечно, сам факт начала переговоров по вопросам стратегической безопасности, контроля над вооружениями подразумевает определенный уровень двусторонних отношений, уровень развития, определенный уровень взаимного доверия. Это то, что только еще предстоит восстановить. При наличии соответствующей политической воли двух президентов.
При разговоре о контроле над вооружениями с США невозможно абстрагироваться от ядерных арсеналов других стран.
Я напомню вам в свое время сделанное заявление и президента РФ, и министра иностранных дел. Наши эксперты говорили об изменившихся условиях, что в нынешней конфигурации, связанной с архитектурой безопасности, конечно же, абстрагироваться от ядерных потенциалов других стран невозможно и обсуждать можно только все в комплексе.
Администрацией Байдена был нанесен большой ущерб отношениям РФ и США, взаимное доверие только предстоит восстановить.
Россия приветствует планирующиеся в Омане контакты между США и Ираном.
Мы знаем, что определенные контакты прямые и непрямые планируются в Омане, и это можно только приветствовать, потому что это может привести к деэскалации напряженности вокруг Ирана.
Токио заявляет о желании выйти на мирный договор, но на деле присоединился ко всем враждебным шагам против РФ.
Вы знаете, что Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране. И, конечно, на фоне такой позиции Токио, которая, кстати говоря, сохраняется, то есть слова о желании выйти на мирный договор — это одно, а реальное положение дел и реальные меры, которые были приняты против нашей страны руководством Японии, — это совсем другое. Мы исходим из реального положения дел. Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров.
Планы массового уничтожения военных мемориалов в Латвии являются позором для страны и горем для народа.
Проявлять подобное неуважение и таким образом относиться к памяти по отношению к тем, кто спас тебя от фашизма, наверное, это позор для страны, и горе тому народу, который воюет со своей историей.
Идея совместных матчей евразийской Континентальной хоккейной лиги и североамериканской Национальной хоккейной лиги чисто гипотетическая, никакой конкретики по ее реализации пока нет.
8 апреля Владимир Путин проведет встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.