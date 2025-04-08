Захарова обвинила Запад в ухудшении ситуации с ядерной программой Ирана

«Ситуация на Ближнем востоке, ситуация вокруг иранской ядерной программы в центре внимания международного сообщества уже много лет. К сожалению, ситуация не стабилизируется, она ухудшается из-за неконструктивной позиции Запада», — сказала Захарова журналистам.