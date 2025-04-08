Паслер признался, что многому учится у Эдуарда Росселя

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер многому учится у первого в современной России главы региона Эдуарда Росселя. Об этом он написал в Telegram-канале.
8 апреля он провёл с Росселем рабочую встречу. Отметил, что она была приятной и долгожданной, и подчеркнул, что с большим уважением относится и первому свердловскому губернатору, и к его деятельности, всегда направленной на процветание региона.
В ходе рабочей встречи Россель напомнил Паслеру, как предсказывал его возвращение в родной регион. Также они вспомнили прошлую совместную работу и обсудили приоритеты развития области на ближайшее время.
«Прислушиваюсь к каждому совету первого губернатора Свердловской области и, конечно, многому у него учусь», — добавил Паслер.