Токаев заслушал доклад председателя АФМ

«Глава государства принял председателя АФМ Жаната Элиманова. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах деятельности агентства и задачах на предстоящий период. Президенту доложили о завершении расследования 300 уголовных дел. Потерпевшим возмещен ущерб на сумму порядка Т20 млрд. Заморожены преступные доходы в виде криптовалюты организаторов финансовых пирамид на Т2,2 млрд. Ликвидированы 6 организованных преступных группировок, в том числе одна транснациональная. Предотвращены необоснованные бюджетные расходы на сумму Т23 млрд при реализации крупных инфраструктурных проектов», — говорится в сообщении.