Токаев заслушал доклад председателя АФМ

«Глава государства принял председателя АФМ Жаната Элиманова. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах деятельности агентства и задачах на предстоящий период. Президенту доложили о завершении расследования 300 уголовных дел. Потерпевшим возмещен ущерб на сумму порядка Т20 млрд. Заморожены преступные доходы в виде криптовалюты организаторов финансовых пирамид на Т2,2 млрд. Ликвидированы 6 организованных преступных группировок, в том числе одна транснациональная. Предотвращены необоснованные бюджетные расходы на сумму Т23 млрд при реализации крупных инфраструктурных проектов», — говорится в сообщении.
Главу государства проинформировали о пресечении каналов незаконного экспорта лесоматериалов и металлолома, а также о ликвидации крупных схем нелегального вывоза бензина, что позволило стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.
«Элиманов рассказал о предпринимаемых мерах по защите граждан от финансового мошенничества и снижению долговой нагрузки. Так, выявлена незаконная схема деятельности сети микрофинансовых организаций, от которой пострадало 327 тысяч граждан, общий ущерб составил Т30 млрд. Ликвидированы 24 финансовые пирамиды. В целях превенции заблокировано 5,6 тыс. сайтов, распространявших мошеннические схемы, закрыто 30 групповых чатов и аккаунтов с общей аудиторией более 22 тыс. человек», — сказано в сообщении.
Токаев также был проинформирован о проводимой профилактической работе: в целях исключения вовлечения молодежи в преступные схемы проведены уроки по финансовой безопасности для 567 тысяч школьников из 2,8 тысячи учебных заведений. Аналогичная работа проведена и в 100 вузах с охватом более 100 тыс. студентов.
«Кроме того, Жанат Элиманов сообщил, что в мажилис парламента внесены законодательные поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов. Их принятие позволит Казахстану достичь полного технического соответствия стандартам FATF. Глава государства поручил продолжить работу по профилактике экономических правонарушений, снижению теневого оборота, борьбе с отмыванием незаконно полученных активов, а также повышению финансовой грамотности населения», — добавили в Акорде.