СМИ: главы США, Израиля и Венгрии хотят нейтрализовать МУС

В феврале администрация Трампа ввела санкции в отношении ряда сотрудников МУС за «незаконные и безосновательные действия против Америки и нашего близкого союзника Израиля», отмечает The Brussels Times. В МУС опасаются, что санкции США теоретически могут представлять угрозу существованию организации, хотя их последствия вряд ли будут катастрофическими. Однако если США и их союзники решатся на меры против МУС в целом, работа суда может оказаться под угрозой, считает The Guardian. Пока же демократы в США отказались поддержать внесенный в сенат законопроект о введении жестких санкций в отношении МУС.