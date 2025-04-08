СМИ: главы США, Израиля и Венгрии хотят нейтрализовать МУС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил израильского коллегу Биньямина Нетаньяху в Венгрию в ноябре прошлого года, вскоре после того, как МУС выдал ордер на его арест в связи с предполагаемыми военными преступлениями и преступлениями против человечности в секторе Газа. А на прошлой неделе, через несколько часов после прибытия Нетаньяху в Венгрию, Орбан объявил о выходе своей страны из состава суда. Как подчеркнул глава администрации Орбана Гергей Гуйяш, Венгрия не ратифицировала конвенцию Римского статута, поэтому Нетаньяху может посещать страну, не опасаясь ареста.
Венгрия — не первая страна, которая делает исключение для Израиля. США тоже исключили возможность ареста Нетаньяху. Венгрия также не первая страна, которая игнорирует Римский статут. Когда Владимир Путин, в отношении которого МУС тоже выдал ордер на арест, в прошлом году посетил Монголию, она не предприняла никаких действий для его задержания, напоминает The New York Times.
Во время визита израильского лидера в Венгрию Нетаньяху, Орбан и Трамп говорили по телефону о МУС. На этой неделе Нетаньяху находится с визитом в США, и в его администрации подтвердили, что вопрос о МУС вновь будет включен в повестку дня.
В феврале администрация Трампа ввела санкции в отношении ряда сотрудников МУС за «незаконные и безосновательные действия против Америки и нашего близкого союзника Израиля», отмечает The Brussels Times. В МУС опасаются, что санкции США теоретически могут представлять угрозу существованию организации, хотя их последствия вряд ли будут катастрофическими. Однако если США и их союзники решатся на меры против МУС в целом, работа суда может оказаться под угрозой, считает The Guardian. Пока же демократы в США отказались поддержать внесенный в сенат законопроект о введении жестких санкций в отношении МУС.
«Вызывающий» прием Орбаном Нетаньяху доказывает, что мир изменился с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом: отказавшись от глобального свода правил и отвернувшись от давних альянсов, американский президент разрешил и другим нарушать правила. И сейчас эти «нарушители спокойствия» проверяют, насколько далеко смогут зайти, считает NYT.