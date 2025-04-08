Бразилия отменит безвизовый режим для граждан США

Как пояснил бразильский новостной портал G1, решение также затронет граждан Австралии и Канады. По информации портала, безвизовый режим для граждан США, Австралии и Канады был введен декретом бывшего президента Жаира Болсонару в 2019 году, однако в 2023 году нынешний президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва издал закон, отменивший решение Болсонару. Вступление закона в силу откладывалось трижды, пишет портал.