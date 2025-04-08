Зампред Совбеза Медведев обвинил США в провале ДСНВ-3

Россия и США договорились, что через семь лет после вступления договора в силу (к февралю 2018-го) у них должно быть не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков, не более 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых ТБ, а также не более 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ.