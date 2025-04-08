Энциклопедические знания всех затронутых тем. Руководитель МТРК «Мир» о впечатлениях после интервью с Лукашенко

Разговор шел и о тех непростых процессах, которые происходят в мире, рассказал председатель МТРК «Мир». «Понятно, что взрывной характер ситуации в мире повлияет на экономику не только Беларуси, но и других стран СНГ. И меня поразило спокойствие Александра Григорьевича, когда он сказал — давайте понаблюдаем. Это касалось и войны пошлин, которая лихорадит все мировые биржи и которую инициировал президент Трамп», — обратил внимание Радик Батыршин, отметив также энциклопедические знания Президента всех деталей затронутых во время интервью тем.