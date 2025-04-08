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Энциклопедические знания всех затронутых тем. Руководитель МТРК «Мир» о впечатлениях после интервью с Лукашенко

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Лукашенко детально погружен во все этапы развития экономических и политических связей Беларуси. Таким мнением поделился с журналистами по итогам интервью с Президентом Беларуси председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Президент Республики Беларусь

Руководитель компании отметил важность того, что первое после вступления в должность Президента интервью Александра Лукашенко было дано телерадиокомпании «Мир».

Он поделился, что во время интервью речь шла в том числе про развитие белорусской экономики, интеграции в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств.

«А поразило, безусловно, детальное погружение главы государства во все этапы развития экономических и политических связей Беларуси, — подчеркнул Радик Батыршин. — Это касалось и проблем безопасности в рамках Союзного государства».

Разговор шел и о тех непростых процессах, которые происходят в мире, рассказал председатель МТРК «Мир». «Понятно, что взрывной характер ситуации в мире повлияет на экономику не только Беларуси, но и других стран СНГ. И меня поразило спокойствие Александра Григорьевича, когда он сказал — давайте понаблюдаем. Это касалось и войны пошлин, которая лихорадит все мировые биржи и которую инициировал президент Трамп», — обратил внимание Радик Батыршин, отметив также энциклопедические знания Президента всех деталей затронутых во время интервью тем.