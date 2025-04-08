Я приеду в Молдову на три дня с девятого по 11 мая. Так что мы вместе отпразднуем День Европы. Мы проедем с севера на юг страны, мы откроем для себя всю страну.
По мнению главы Национального координационного комитета «Победа» Алексея Петровича, визит еврокомиссара в этом году будет происходить по уже известной схеме.
Все по старой схеме — один государственный праздник, который страна отмечала на протяжении 60 лет, молдавское руководство намеревается провести в режиме траурного мероприятия. А насильно, через отстранение президента от должности введенный праздник планируют отменить как главное торжество молдавского народа.
Он напомнил, что в прошлом году из-за приезда европейского гостя власти Молдовы выдавили с главной площади страны десятки тысяч людей, отмечавших День Победы. Чтобы сорвать празднование, устраивались провокации, представители правительства и Службы государственной охраны на совещаниях предлагали организовать марш на окраинах Кишинева, не говоря уже о «прочих позорных проявлениях беспамятства».
И тем не менее наша страна встретила День Победы над фашизмом достойно и массово. Так будет и в нынешнем году, несмотря на явные попытки сместить акценты 9 мая.