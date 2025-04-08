Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко высказался об экономической войне Трампа

Лукашенко прокомментировал экономическую войну Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 апреля в большом интервью Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» высказался об экономической войне президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В сообщении сказано, что среди тем, которые звучали в большом интервью, была трагедия белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, глава государства рассказал, как появилась традиция отмечать День Победы в Минске и Москве. Вместе с тем президент Беларуси озвучил прогноз, сохранится ли рост экономики в 2025 году. Также Александр Лукашенко высказался об экономической войне Трампа.

«Разговор получился обстоятельным, местами — очень личным», — уточнили в телеграм-канале.