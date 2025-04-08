В сообщении сказано, что среди тем, которые звучали в большом интервью, была трагедия белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, глава государства рассказал, как появилась традиция отмечать День Победы в Минске и Москве. Вместе с тем президент Беларуси озвучил прогноз, сохранится ли рост экономики в 2025 году. Также Александр Лукашенко высказался об экономической войне Трампа.