На Кубани изменились правила подачи обращений в органы власти

На Кубани, как и по всей России, изменились правила подачи обращений в органы власти. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Новые правила связаны с изменениями в федеральном законе.
Теперь обращения, отправленные на электронную почту, не считаются официальными. Такие письма рассматривать не будут.
Рассмотрению подлежат электронные обращения, направленные через «Госуслуги», другие информационные системы с идентификацией и аутентификацией гражданина и «интернет-приемные» на официальных сайтах госструктур.
Изменения нацелены на то, чтобы бороться с анонимными обращениями и массовыми спам-рассылками на электронную почту госорганов.
«В настоящее время множество электронных обращений не являются реальными сообщениями граждан. Эти письма создают ненужную нагрузку на систему и мешают эффективной обработке действительно значимых запросов», — сказал руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.
Ответ на обращение отправят ту, откуда оно поступило. Это личный кабинет на «Госуслугах» или другая информационную систему.
За 2024 года на Кубани зарегистрировали свыше 187 тысяч обращений через «Госуслуги». К сервису подключены более шести тысяч госорганизаций и ведомств края.