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В Кишиневе сторонники блока «Победа» провели флешмоб у офиса НАТО

КИШИНЕВ, 8 апр — РИА Новости. Сторонники и члены оппозиционного блока «Победа» во вторник провели флешмоб у офиса НАТО, выступая против милитаризации республики, передает корреспондент РИА Новости.

Представители и сторонники названного блока принесли с собой флаги Молдавии, а также плакаты с призывами прекратить «поддержку репрессий и диктатуры». Свою позицию они также выразили лозунгами «НАТО, go home» и «Молдавия за мир».

«Молодое поколение не хочет милитаризации нашей страны, не хочет брать в руки оружие! Не хочет идти по украинскому сценарию! А блок НАТО, расширяясь на Восток, идет по пути эскалации конфликтов», — заявил на акции член блока Юрий Витнянский.

Организаторы объяснили, что решили провести флешмоб, чтобы защитить нейтральный статус республики.

Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.