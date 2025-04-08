В Кишиневе сторонники блока «Победа» провели флешмоб у офиса НАТО

Представители и сторонники названного блока принесли с собой флаги Молдавии, а также плакаты с призывами прекратить «поддержку репрессий и диктатуры». Свою позицию они также выразили лозунгами «НАТО, go home» и «Молдавия за мир».
«Молодое поколение не хочет милитаризации нашей страны, не хочет брать в руки оружие! Не хочет идти по украинскому сценарию! А блок НАТО, расширяясь на Восток, идет по пути эскалации конфликтов», — заявил на акции член блока Юрий Витнянский.
Организаторы объяснили, что решили провести флешмоб, чтобы защитить нейтральный статус республики.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.