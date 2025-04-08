Госдума утвердила новые основания для признания иноагентом

Документ вносит поправки в базовый закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»:
- Новым основанием для внесения в реестр Минюста будет содействие иностранным организациям, действующим против интересов России, а также вовлечение в подобную деятельность или ее финансирование.
- Статусом иноагента будут наделять лиц, вовлекающих граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор военно-технической информации, которая при ее получении иностранными источниками может быть использована против безопасности России.
Напомним, пакет законопроектов об ограничении иноагентов был внесен в Госдуму 21 марта группой из почти 400 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным.