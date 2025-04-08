Госдума утвердила новые основания для признания иноагентом

Госдума сегодня, 8 апреля, приняла во втором и третьем, окончательном чтении инициативу, расширяющую основания для признания иностранным агентом. Первое чтение проект вместе с двумя другими законопроектами об ограничении иностранного влияния прошел в нижней палате 2 апреля.