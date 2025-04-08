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В Астане 3 и 5 мая проведут генеральную тренировку парада Победы

АЛМА-АТА, 8 апр — РИА Новости. Генеральная тренировка парада к 80-летию Победы пройдет в Астане 3 и 5 мая на главной площади столицы Казахстана, сообщает служба центральных коммуникаций при президенте республики в Telegram-канале.

Источник: Саламат Аязбай

«Генеральная тренировка военного парада к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет 3 и 5 мая на главной площади столицы. А пока ведется подготовка пеших расчетов, механизированной колонны», — говорится в сообщении.

Ранее министерство обороны Казахстана сообщило, что в этом году в параде примут участие 24 расчета. В общей сложности на площади в Астане соберется более 4 тысяч участников, среди которых более 200 женщин-военнослужащих. Механизированную колонну представят 300 единиц боевой, специальной и исторической техники. В воздушном параде примут участие 66 летательных аппаратов различных типов.

В начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что центральным событием празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане станет военный парад в Астане, который пройдет 7 мая впервые с 2019 года.