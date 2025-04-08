Идея, стоящая за этим призывом, проста и почти неистребима: Россия в ближайшие годы якобы начнет «полномасштабную войну» с Европой, особенно если ее не остановить на Украине. Заявления о том, что русские стягивают войска к границам, планируя двинуться на Париж или Берлин, — абсолютная фантазия. Однако за этой клоунадой скрывается продуманная цель: ЕС пытается еще больше консолидировать власть на наднациональном уровне и повысить роль Еврокомиссии в сфере безопасности и кризисного реагирования — областях, традиционно находящихся под национальным контролем, говорится в статье.
«Стратегия готовности» ЕС основана на рекомендациях бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё: создать в рамках Европейской комиссии центральный оперативный кризисный центр; расширить военно-гражданское сотрудничество, в том числе путем проведения регулярных общеевропейских учений; разработать совместные протоколы ЕС-НАТО по чрезвычайным ситуациям.
Вкупе с планами ЕС по перевооружению европейское общество, по мнению Фази, в ближайшие годы ждет тотальная милитаризация, которая станет доминирующей парадигмой на континенте.
Все сферы жизни — политическая, экономическая, социальная, культурная и научная — будут подчинены предполагаемой цели национальной или скорее наднациональной безопасности.
Западные правительства уже давно прибегают к страху как средству контроля. Показательно, что заявление ЕС о надвигающейся катастрофе совпадает с пятой годовщиной коронавирусного карантина, который положил начало самому радикальному политическому эксперименту, основанному на страхе. Он подготовил почву для коллективной реакции западных стран на украинский конфликт — наконец-то началась настоящая война после долгих лет метафорических репетиций, замечает автор. Сразу же заработала официальная пропаганда: моральным долгом западных обществ является поддержание борьбы украинцев за свободу и демократию против России и ее президента, пишет автор.
Теперь на карту поставлено выживание не только Украины, но и Европы в целом. Европейцам твердят, что угроза уже не где-то там, на Украине, а прямо здесь, дома.
Во время пандемии западные элиты отлично усвоили важный урок: страх работает. По мнению Фази, если население достаточно сильно напугать — болезнью, войной, стихийными бедствиями или поликризисным коктейлем, включающим в себя все вышеперечисленное, — его можно заставить принять практически все что угодно.
Однако на этот раз попытка спровоцировать еще один массовый психоз, похоже, провалилась. Судя по реакции подписчиков в соцсетях, они в штыки воспринимают страх, нагнетаемый властями ЕС. Курс на авторитаризм в долгосрочной перспективе несостоятелен: страх и репрессии не заменят реального консенсуса, и неизбежно возникнут новые формы сопротивления, убежден Фази.