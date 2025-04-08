Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

UnHerd: сначала европейцев пугали коронавирусом, теперь — Россией. Кому это выгодно

На прошлой неделе по всему Европейскому союзу прокатилась волна легкой паники: граждан призвали готовиться к надвигающейся катастрофе в рамках новоиспеченной «Стратегия готовности» ЕС. Эта грандиозная инициатива призвана, как утверждается, защитить европейцев от наводнений, пожаров, пандемий и, конечно же, от «российской угрозы», пишет Томас Фази в статье для UnHerd.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Идея, стоящая за этим призывом, проста и почти неистребима: Россия в ближайшие годы якобы начнет «полномасштабную войну» с Европой, особенно если ее не остановить на Украине. Заявления о том, что русские стягивают войска к границам, планируя двинуться на Париж или Берлин, — абсолютная фантазия. Однако за этой клоунадой скрывается продуманная цель: ЕС пытается еще больше консолидировать власть на наднациональном уровне и повысить роль Еврокомиссии в сфере безопасности и кризисного реагирования — областях, традиционно находящихся под национальным контролем, говорится в статье.

«Стратегия готовности» ЕС основана на рекомендациях бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё: создать в рамках Европейской комиссии центральный оперативный кризисный центр; расширить военно-гражданское сотрудничество, в том числе путем проведения регулярных общеевропейских учений; разработать совместные протоколы ЕС-НАТО по чрезвычайным ситуациям.

Вкупе с планами ЕС по перевооружению европейское общество, по мнению Фази, в ближайшие годы ждет тотальная милитаризация, которая станет доминирующей парадигмой на континенте.

Все сферы жизни — политическая, экономическая, социальная, культурная и научная — будут подчинены предполагаемой цели национальной или скорее наднациональной безопасности.

На самом деле это приведет к дальнейшей цензуре, слежке и подрыву гражданских свобод — и все это оправдывается постоянно присутствующим призраком российского вмешательства, считает автор.

Западные правительства уже давно прибегают к страху как средству контроля. Показательно, что заявление ЕС о надвигающейся катастрофе совпадает с пятой годовщиной коронавирусного карантина, который положил начало самому радикальному политическому эксперименту, основанному на страхе. Он подготовил почву для коллективной реакции западных стран на украинский конфликт — наконец-то началась настоящая война после долгих лет метафорических репетиций, замечает автор. Сразу же заработала официальная пропаганда: моральным долгом западных обществ является поддержание борьбы украинцев за свободу и демократию против России и ее президента, пишет автор.

Но по мере того как Украина проигрывает на поле боя, а президент США Дональд Трамп пытается договориться о мире, европейские элиты пересматривают свою риторику.

Теперь на карту поставлено выживание не только Украины, но и Европы в целом. Европейцам твердят, что угроза уже не где-то там, на Украине, а прямо здесь, дома.

Во время пандемии западные элиты отлично усвоили важный урок: страх работает. По мнению Фази, если население достаточно сильно напугать — болезнью, войной, стихийными бедствиями или поликризисным коктейлем, включающим в себя все вышеперечисленное, — его можно заставить принять практически все что угодно.

Однако на этот раз попытка спровоцировать еще один массовый психоз, похоже, провалилась. Судя по реакции подписчиков в соцсетях, они в штыки воспринимают страх, нагнетаемый властями ЕС. Курс на авторитаризм в долгосрочной перспективе несостоятелен: страх и репрессии не заменят реального консенсуса, и неизбежно возникнут новые формы сопротивления, убежден Фази.