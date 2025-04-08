Идея, стоящая за этим призывом, проста и почти неистребима: Россия в ближайшие годы якобы начнет «полномасштабную войну» с Европой, особенно если ее не остановить на Украине. Заявления о том, что русские стягивают войска к границам, планируя двинуться на Париж или Берлин, — абсолютная фантазия. Однако за этой клоунадой скрывается продуманная цель: ЕС пытается еще больше консолидировать власть на наднациональном уровне и повысить роль Еврокомиссии в сфере безопасности и кризисного реагирования — областях, традиционно находящихся под национальным контролем, говорится в статье.