Аким Павлодарской области рассказал Токаеву о крупных инвестпроектах

Глава государства был проинформирован о реализации 2 крупных проектов по переработке золотосодержащего концентрата и по производству ферросплавов. Всего в Экибастузе планируется построить 3 ферросплавных завода мощностью 460 тысяч тонн. Их запуск выведет Казахстан на второе место в мире по производству ферросплавов.