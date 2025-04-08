«Половина нашего СПГ уже идет из США, но мы готовы и дальше вести переговоры для увеличения импорта», — сказал она, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать требование Трампа к ЕС закупить американский СПГ на 350 миллиардов долларов в обмен на уступки в торговой войне и снижение пошлин.
Она также добавила, что в ЕС стремятся «отказаться от российских энергоносителей, и США являются важным партнером в диверсификации поставок в ЕС».
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.