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ЕК заявила о готовности увеличивать импорт СПГ из США

БРЮССЕЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Еврокомиссия на фоне требований Дональда Трампа к ЕС закупать сжиженный природный газ в США заявила, что союз уже закупает там половину СПГ, готов и дальше наращивать импорт, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

Источник: © РИА Новости

«Половина нашего СПГ уже идет из США, но мы готовы и дальше вести переговоры для увеличения импорта», — сказал она, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать требование Трампа к ЕС закупить американский СПГ на 350 миллиардов долларов в обмен на уступки в торговой войне и снижение пошлин.

Она также добавила, что в ЕС стремятся «отказаться от российских энергоносителей, и США являются важным партнером в диверсификации поставок в ЕС».

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.