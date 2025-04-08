Лукашенко о торговой войне Трампа: надо понаблюдать, что будет завтра, Дональд может и отступить

По его словам, он спокойно наблюдает за происходящим. «И нам, и России чего париться? Против нас уже столько пошлин и санкций ввели, что дальше некуда. И мы выдержали, мы выстояли», — подчеркнул Президент. Александр Лукашенко уверен, что таким же образом следует поступать и в дальнейшем, особенно по отношению к предложениям, обещаниям со стороны западных партнеров. «Если мы этим путем будем идти, не будем на слово верить… “Вы нам дайте 30 дней тишины на фронте, вы нам то дайте…” А взамен — ничего. О чем может разговор быть? Мы не хотим быть в очередной раз обманутыми, — пояснил глава государства. — Пока нам надо усиливать свое».