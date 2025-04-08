Иван Носков провел рабочий объезд поселков Кряж и Рубежное

«Показали главе города как достижения, так и проблемные ситуации Куйбышевского района, которые требуют внимания и решения. В их числе — содержание сетевых коммуникаций и дорог, незаконные гаражные постройки. Встреча и объезд района с живым общением, на мой взгляд, были очень полезны — жители получили ответы на свои вопросы, а мы определили направления, над которыми районным службам предстоит совместно работать в ближайшее время совместно с городскими», — сказал врип главы Куйбышевского района Самары Георгий Выводцев.