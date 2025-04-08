Полковник Ходаренок: Трамп увеличивает оборонный бюджет, учитывая опыт СВО

«Мы очень экономим деньги, но нам нужно строить армию, и мы должны быть сильными, потому что сейчас вокруг много плохих сил, поэтому мы одобрим бюджет, и я горд сказать, это будет самый большой бюджет, который мы предоставляли военным», — сказал Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.