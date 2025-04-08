«Вы что, убеждены, что так и будет, как Дональд заявил?» Лукашенко прокомментировал заявления Трампа, которые обсуждал с Путиным

Президент Беларуси в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» высказался о заявлениях президента США Дональда Трампа, которые обсуждал с президентом России Владимиром Путиным, передает БелТА.
В интервью один из вопрос президенту Беларуси был связан с торговой войной, которая развернулась на мировом рынке после решения Трампа о существенном повышении пошлин для целого ряда стран. Лукашенко заявил, что его настораживают заявления президента США. Он уточнил, что с Путиным разговаривал на указанную тему, высказал свою точку зрения, добавив, «и стараюсь его как-то в этом плане склонить на свою сторону, что нам надо пока наблюдать за этим».
— Вы что, убеждены, что так и будет, как Дональд заявил? Он уже вчера заявил, что готов вести переговоры то с Китаем, то еще с кем-то, чтобы заключить сделку по тарифам. То есть они готовы и отступить, — заметил президент Беларуси.
Глава государства предположил, что Трамп прикинул, посмотрел и думает: «Резковато взял. Наверное, надо (если это нужно) посчитать сначала, а потом где-то и отступить».
— Ведь с точки зрения экономики решение Трампа выглядит алогично. Но, с другой стороны, надо подождать. Посмотрим, что из этого получится, — уточнил Александр Лукашенко.
Глава государства добавил: несмотря на то, что экономика США входит в число ведущих, занимает значительную долю мирового ВВП, это не дает гарантий ее устойчивости при повышении пошлин на импорт для большого количества стран. Он уточнил, что Трамп объявил войну 75% стран по ВВП: Японии, Европейскому союзу и так далее.
— «Вот, мы обойдемся». Может, вы и обойдетесь, произведете свою продукцию для того, чтобы обеспечить 300 миллионов человек, доллар печатаете вы. Но это сегодня. А что будет завтра? — поинтересовался президент Беларуси.
Он акцентировал внимание на том, что наблюдается за происходящим спокойно, уточнив, что «и нам, и России чего париться». Президент напомнил, что в отношении двух стран введено столько санкций и пошлин, что дальше некуда, однако удалось выстоять, и выдержать.
Вместе с тем Лукашенко выразил уверенность, что подобным образом нужно поступать и далее, особенно в отношении предложении, обещаний со стороны партнеров с Запада:
— Если мы этим путем будем идти, не будем на слово верить… «Вы нам дайте 30 дней тишины на фронте, вы нам то дайте…» А взамен — ничего. О чем может разговор быть? Мы не хотим быть в очередной раз обманутыми. Пока нам надо усиливать свое, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее Путин поблагодарил Лукашенко за задержание крупнейшей партии взрывчатки.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку несколько судей и назначил новых.