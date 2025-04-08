«Вы что, убеждены, что так и будет, как Дональд заявил?» Лукашенко прокомментировал заявления Трампа, которые обсуждал с Путиным

В интервью один из вопрос президенту Беларуси был связан с торговой войной, которая развернулась на мировом рынке после решения Трампа о существенном повышении пошлин для целого ряда стран. Лукашенко заявил, что его настораживают заявления президента США. Он уточнил, что с Путиным разговаривал на указанную тему, высказал свою точку зрения, добавив, «и стараюсь его как-то в этом плане склонить на свою сторону, что нам надо пока наблюдать за этим».