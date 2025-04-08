Впервые с начала украинского кризиса в 2014 году на Западе возник раскол из-за санкционной политики в отношении России. Мирные переговоры при посредничестве США в Саудовской Аравии приблизили Россию и Украину к возобновлению «зерновой сделки» 2022 года и прекращению огня в Черном море. Однако Европа умудрилась заблокировать даже незначительные уступки России, говорится в статье.
Спор о прекращении огня на море возник из-за вопроса о том, можно ли разрешить крупному российскому банку ограниченный доступ к международной системе денежных переводов — SWIFT.
Экспорт российской сельскохозяйственной продукции, хотя и значителен, невелик по сравнению с экспортом нефти и газа. К тому же ограниченное смягчение санкций в отношении использования SWIFT не распространится на торговлю российскими нефтью и газом.
Более того, последствия запрета SWIFT вообще сомнительны, пишет Прауд.
В 2022 году экспорт России составил рекордные 592 млрд долларов и с тех пор вернулся к довоенному уровню. То есть частичное отключение России от SWIFT не оказало какого-либо существенного влияния на объемы российского экспорта, подчеркивает Прауд.
На его взгляд, запрет SWIFT не является санкцией как таковой, это скорее препятствие для обработки международных платежей. К тому же запрет доступа к SWIFT простимулировал расчеты в местных валютах и гонку за создание альтернатив устаревшей платежной системе.
Таким образом, проблема со SWIFT рискует стать бесполезным балаганом. Президенту Трампу, возможно, придется лично пообщаться с европейскими коллегами, чтобы снять их блокаду, если он действительно хочет положить конец кровопролитию на Украине, приходит к выводу Прауд.