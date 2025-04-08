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RS: разногласия между США и Европой из-за SWIFT могут сорвать мирные переговоры по Украине

Разногласия между США и Европой по поводу смягчения наименее эффективных санкций в отношении России могут иметь серьезные последствия для мирных переговоров по Украине. Тарифные войны только усложнят ситуацию. Президенту Дональду Трампу придется вмешаться лично, чтобы найти выход из тупика, пишет бывший британский дипломат Иэн Прауд в статье для Responsible Statecraft.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Впервые с начала украинского кризиса в 2014 году на Западе возник раскол из-за санкционной политики в отношении России. Мирные переговоры при посредничестве США в Саудовской Аравии приблизили Россию и Украину к возобновлению «зерновой сделки» 2022 года и прекращению огня в Черном море. Однако Европа умудрилась заблокировать даже незначительные уступки России, говорится в статье.

Спор о прекращении огня на море возник из-за вопроса о том, можно ли разрешить крупному российскому банку ограниченный доступ к международной системе денежных переводов — SWIFT.

Это очень незначительная уступка в антироссийском санкционном режиме, который включает более 20 000 рестрикций в отношении физических лиц, компаний и видов товаров, подчеркивает автор.

Экспорт российской сельскохозяйственной продукции, хотя и значителен, невелик по сравнению с экспортом нефти и газа. К тому же ограниченное смягчение санкций в отношении использования SWIFT не распространится на торговлю российскими нефтью и газом.

Более того, последствия запрета SWIFT вообще сомнительны, пишет Прауд.

После начала боевых действий в 2022 году такую меру назвали «ядерным вариантом»: считалось, что лишение России возможности вести международную торговлю будет иметь разрушительные краткосрочные последствия для объема ее доходов от импорта. Но это не сработало.

В 2022 году экспорт России составил рекордные 592 млрд долларов и с тех пор вернулся к довоенному уровню. То есть частичное отключение России от SWIFT не оказало какого-либо существенного влияния на объемы российского экспорта, подчеркивает Прауд.

На его взгляд, запрет SWIFT не является санкцией как таковой, это скорее препятствие для обработки международных платежей. К тому же запрет доступа к SWIFT простимулировал расчеты в местных валютах и гонку за создание альтернатив устаревшей платежной системе.

Таким образом, проблема со SWIFT рискует стать бесполезным балаганом. Президенту Трампу, возможно, придется лично пообщаться с европейскими коллегами, чтобы снять их блокаду, если он действительно хочет положить конец кровопролитию на Украине, приходит к выводу Прауд.