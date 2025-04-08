RS: разногласия между США и Европой из-за SWIFT могут сорвать мирные переговоры по Украине

Впервые с начала украинского кризиса в 2014 году на Западе возник раскол из-за санкционной политики в отношении России. Мирные переговоры при посредничестве США в Саудовской Аравии приблизили Россию и Украину к возобновлению «зерновой сделки» 2022 года и прекращению огня в Черном море. Однако Европа умудрилась заблокировать даже незначительные уступки России, говорится в статье.