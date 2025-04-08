США выводят военных из польского хаба помощи Украине по согласованию с НАТО

«Я знаю об этом. Речь идет о передаче ответственности за безопасность аэропорта в Жешуве. Это обсуждалось на уровне альянса», — cказал Анджей Дуда на пресс-конференции в Таллине (цитата по PAP).
«Это не вывод войск», — подчеркнул он.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш написал в соцсети X, что «в соответствии с решением, принятым на саммите НАТО в Вашингтоне, характер миссии в Ясенках меняется». Теперь задачи американских войск в хабе будут выполнять норвежские, немецкие, британские и польские военнослужащие.
О перемещении военных и техники из хаба в Жешуве на другие базы в Польше сообщило объединенное командование ВС США в Европе и Африке. По его утверждению, это решение — часть «более широкой стратегии по оптимизации военных операций США, повышению уровня поддержки союзников и партнеров». Как сообщало польское Минобороны, через хаб в Ясенке проходит 90% военных поставок Украине.