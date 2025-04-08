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МИД Китая осудил слова Вэнса о «китайских крестьянах»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что был неприятно удивлен словами вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что США «занимали деньги у китайских крестьян, чтобы покупать товары, которые производят эти самые крестьяне», сообщило агентство China News Service.

Источник: AP 2024

В своем комментарии Линь Цзянь назвал слова Вэнса «невежественными и грубыми». В МИДе Китая добавили, что «давление, угрозы и шантаж — это неправильный способ ведения дел с Китаем».

В интервью Fox News на прошлой неделе Вэнс задался вопросом: «Что экономика, основанная на глобализации, дала США? По сути, она основана на двух принципах — копить огромные долги, чтобы покупать товары, которые другие страны производят для нас».

Он добавил: «Чтобы было немного понятнее, мы занимаем деньги у китайских крестьян, чтобы купить то, что производят эти китайские крестьяне».

По словам Вэнса, такая стратегия не приносит экономической выгоды США, не способствует снижению цен и созданию новых рабочих мест в стране.

Ранее Китай заявил, что будет «биться до конца», если США продолжат эскалацию своей торговой войны, объявленной Трампом. Американский лидер пригрозил ввести дополнительные 50%-ные пошлины на китайский импорт, если Пекин не отменит свои 34%-ные ответные пошлины на американские товары. Республиканец также пригрозил отменой переговоров с Китаем.

2 апреля Трамп объявил о введении «зеркальных» пошлин в размере от 10 до 50% для более чем двух сотен стран.