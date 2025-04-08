МИД Китая осудил слова Вэнса о «китайских крестьянах»

Ранее Китай заявил, что будет «биться до конца», если США продолжат эскалацию своей торговой войны, объявленной Трампом. Американский лидер пригрозил ввести дополнительные 50%-ные пошлины на китайский импорт, если Пекин не отменит свои 34%-ные ответные пошлины на американские товары. Республиканец также пригрозил отменой переговоров с Китаем.