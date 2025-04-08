Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области назначили нового детского омбудсмена

Региональным Уполномоченным по правам ребенка стала Юлия Приклонская.

Решение о назначении Юлии Приклонской на должность омбудсмена по защите прав детей было принято на заседании Волгоградской областной думы путем тайного голосования.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, кандидатуру Юлии Приклонской предложил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, а также одобрила Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

На заседании Волгоградской областной думы новый детский правозащитник принесла присягу.

Ранее занимавший пост уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области Евгений Ковшиков ушел с занимаемой им должности досрочно по собственному желанию.

Отметим, Юлия Приклонская родилась 10 сентября 1976 года. В 2003 году окончила Международный славянский институт по специальности «юриспруденция». Порядка 30 лет работает в сфере защиты семьи и детства, из них 17 лет — на государственной гражданской службе.

С 2019 года она возглавляет отдел опеки и попечительства комитета соцзащиты Волгоградской области. Кроме того, Приклонская входила в межведомственные группы при региональном уполномоченном по правам ребенка.

За добросовестный труд награждена грамотами главы администрации и комитета соцзащиты Волгоградской области, а также благодарственным письмом Минтруда и социальной защиты РФ.