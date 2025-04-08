В Волгоградской области назначили нового детского омбудсмена

Решение о назначении Юлии Приклонской на должность омбудсмена по защите прав детей было принято на заседании Волгоградской областной думы путем тайного голосования.
Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, кандидатуру Юлии Приклонской предложил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, а также одобрила Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
На заседании Волгоградской областной думы новый детский правозащитник принесла присягу.
Ранее занимавший пост уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области Евгений Ковшиков ушел с занимаемой им должности досрочно по собственному желанию.
Отметим, Юлия Приклонская родилась 10 сентября 1976 года. В 2003 году окончила Международный славянский институт по специальности «юриспруденция». Порядка 30 лет работает в сфере защиты семьи и детства, из них 17 лет — на государственной гражданской службе.
С 2019 года она возглавляет отдел опеки и попечительства комитета соцзащиты Волгоградской области. Кроме того, Приклонская входила в межведомственные группы при региональном уполномоченном по правам ребенка.
За добросовестный труд награждена грамотами главы администрации и комитета соцзащиты Волгоградской области, а также благодарственным письмом Минтруда и социальной защиты РФ.