В Волгоградской области назначили нового детского омбудсмена

Отметим, Юлия Приклонская родилась 10 сентября 1976 года. В 2003 году окончила Международный славянский институт по специальности «юриспруденция». Порядка 30 лет работает в сфере защиты семьи и детства, из них 17 лет — на государственной гражданской службе.