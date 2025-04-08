В Госдуме снова призвали переименовать Волгоград в Сталинград

— Скажу больше: когда началась война, репрессированные советской властью белогвардейские офицеры «хором», в едином порыве писали заявления с просьбой отправить их на фронт. Потому что наша великая социалистическая Родина была в опасности, и многие из них встали на её защиту, — добавил лидер СРЗП выразил уверенность в победе России в спецоперации.