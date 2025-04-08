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В Госдуме снова призвали переименовать Волгоград в Сталинград

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поддержал инициативу о переименовании города Волгограда.

Как сообщает ИА «Высота 102», с речью о необходимости этого процесса политик выступил на открытии выставки «Основы Великой Победы» в Государственной думе.

— Я уверен, что наш замечательный город Волгоград давным-давно надо переименовать и дать ему его историческое имя — Сталинград. В Париже есть станция Сталинград, а мы чего стесняемся! — заявил Сергей Миронов.

— Мы знаем правду о Великой Отечественной войне, помним её героев, помним героев Брестской крепости. Напомню только одну цифру: 22 июня 1941 года в первые часы войны 485 погранзастав первыми встретили врага. Все они бились до последнего. Ни одна застава не покинула свою часть без приказа, — отметил парламентарий.

— Скажу больше: когда началась война, репрессированные советской властью белогвардейские офицеры «хором», в едином порыве писали заявления с просьбой отправить их на фронт. Потому что наша великая социалистическая Родина была в опасности, и многие из них встали на её защиту, — добавил лидер СРЗП выразил уверенность в победе России в спецоперации.

Напомним, за переименование Волгограда в Сталинград за последний год высказывались политики и общественные деятели. Среди них, в частности, — экс-кандидат в президенты РФ коммунист Николай Харитонов, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. А лидер КПРФ Геннадий Зюганов успел сделать это дважды.