Лукашенко раскритиковал решение США ввести импортные пошлины

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет «декларацией экономической независимости» США и поможет использовать «триллионы и триллионы долларов» для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Кроме того, 25% пошлины вводятся в отношении стали и алюминия из Евросоюза.
«Вы что, убеждены, что так и будет, как Дональд (Трамп президент США — ред.) заявил? Он уже вчера заявил, что готов вести переговоры то с Китаем, то еще с кем-то, чтобы заключить сделку по тарифам. То есть они готовы и отступить. Видимо, Дональд Трамп так прикинул, посмотрел и думает: “Резковато взял. Наверное, надо, если это нужно, посчитать сначала, а потом где-то и отступить”. Ведь с точки зрения экономики решение Трампа выглядит алогично», — сказал Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Слова главы белорусского государства приводит агентство Белта.
Экономика США хотя и входит в число ведущих в мире, занимает значительную долю мирового ВВП, но по мнению Лукашенко, это все равно не дает гарантий ее устойчивости в условиях повышения пошлин на импорт для такого количества стран.
С другой стороны, продолжил президент, надо подождать. «Посмотрим, что из этого получится», — отметил он. Лукашенко подчеркнул, что его настораживают заявления американского президента. «Мы с Владимиром Владимировичем (президентом России — ред.) разговаривали, я и ему высказываю свою точку зрения и стараюсь его как-то в этом плане склонить на свою сторону, что нам надо пока наблюдать за этим (действиями Трампа — ред.)», — сказал белорусский президент.
Лукашенко заявил, что он спокойно наблюдает за происходящим. «И нам, и России чего париться? Против нас уже столько пошлин и санкций ввели, что дальше некуда. И мы выдержали, мы выстояли», — подчеркнул президент. Лукашенко уверен, что таким же образом следует поступать и в дальнейшем, особенно по отношению к предложениям, обещаниям со стороны западных партнеров. «Если мы этим путем будем идти, не будем на слово верить… “Вы нам дайте 30 дней тишины на фронте, вы нам то дайте…” А взамен — ничего. О чем может разговор быть? Мы не хотим быть в очередной раз обманутыми», — пояснил глава белорусского государства.