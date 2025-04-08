Власти Парижа присвоили мэру Стамбула звание почетного гражданина

По информации СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд.