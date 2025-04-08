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Власти Парижа присвоили мэру Стамбула звание почетного гражданина

ПАРИЖ, 8 апр — РИА Новости. Власти Парижа присвоили звание почетного гражданина мэру Стамбула Экрему Имамоглу, арестованному в Турции и отстраненному от должности в рамках судебного разбирательства, сообщила во вторник газета Figaro.

Источник: Alexander Kagan/CC0

«Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, задержанный в Турции 19 марта, стал почетным гражданином города Парижа», — говорится в статье.

Соответствующее решение было принято единогласно на собрании городского совета французской столицы, пишет Figaro. По словам мэра города Анн Идальго, которые приводит газета, Имамоглу «несправедливо мешают представлять свою партию и говорить от имени миллионов турок», поэтому у него должна быть возможность «рассчитывать на полную поддержку Парижа».

Идальго также заявила, что присвоение звания почетного гражданина придаст Имамоглу «сил для сопротивления» и заставит турецкие власти «услышать голос демократического разума», сказано в материале.

По информации СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд.

Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу шли с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. Оппозиционер Нури Аслан 26 марта был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.

Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку Имамоглу превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщал ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Член CHP Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври.