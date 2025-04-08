Глава Приднестровья встретился со спецпредставителем ОБСЕ Томасом Ленком

В ходе беседы Красносельский подчеркнул, что Тирасполь ценит участие ОБСЕ и надеется на содействие организации в возобновлении эффективного диалога. По его словам, Кишинев целенаправленно минимизирует продуктивное общение, что препятствует решению жизненно важных вопросов. Красносельский заверил, что приднестровская сторона и он лично готовы к контактам и рассчитывают на возобновление переговорного процесса.
Красносельский также акцентировал внимание на необходимости мирного урегулирования конфликта и отметил важность диалога для решения вопросов в области экономики, энергетики, прав человека и других ключевых сфер.
Томас Ленк, в свою очередь, отметил, что рассчитывает на активизацию работы «Постоянного совещания», заверив, что является «истинным фанатом формата “5+2”, работа в рамках которого прописана в его нынешнем мандате спецпредставителя.