Глава Приднестровья встретился со спецпредставителем ОБСЕ Томасом Ленком

В ходе беседы Красносельский подчеркнул, что Тирасполь ценит участие ОБСЕ и надеется на содействие организации в возобновлении эффективного диалога. По его словам, Кишинев целенаправленно минимизирует продуктивное общение, что препятствует решению жизненно важных вопросов. Красносельский заверил, что приднестровская сторона и он лично готовы к контактам и рассчитывают на возобновление переговорного процесса.