МИД рассказал, кто представит российскую делегацию на переговорах с США

«Российскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Дарчиев (теперь уже как посол России в США). Американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер (Sonata Coulter)», — говорится в заявлении.
Как уточнили в МИД, остальные участники — также представители внешнеполитических ведомств России и Штатов.
Отмечается, что второй раунд переговоров будет посвящен нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.
«Будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих жизнедеятельность дипломатов», — указали в министерстве.
Возобновление диалога
Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации Трампа. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Дмитриев добавил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.