«Чушь и ошибка»: как друзья-магнаты Трампа оценили его пошлины

Постоянный спонсор Республиканской партии Кен Лангоун, который является одним из основателей сети магазинов товаров для дома Home Depot Inc., заявил журналистам Financial Times, что считает тарифы завышенными, а их введение стремительным. Бизнесмен предположил, что Трамп не получил полной информации о последствиях введения «зеркальных» тарифов. По словам Лангоуна, пошлина для Вьетнама — это «чушь», а дополнительный тариф для Китая в размере 34% «агрессивен». В итоге такие условия импорта для других стран исключают возможность продуктивных переговоров с ними.
«Сорок шесть процентов для Вьетнама? Да это ни в какие ворота не лезет! Можно было просто сказать им, чтобы они даже не звонили», — приводит слова предпринимателя «Интерфакс».
Лангоун добавил, что с другими шагами команды Дональда Трампа он согласен, но относительно тарифов у него другая точка зрения. «Я бы не стал вводить все сразу», — уточнил он свою позицию.
Он считает, что более продуктивным было бы введение 10% тарифа на ввозимые в США товары из других стран, а затем для урегулирования импорта можно было бы вступить в диалог с другими государствами.
Лангоун спрогнозировал изменение тарифной политики после ряда двусторонних встреч Трампа с представителями других стран, так как «сейчас все боятся тарифной войны».
Владелец многомиллиардного состояния, инвестор и наставник министра финансов США Скотта Бессента Стэнли Дракенмиллер высказался по поводу пошлин в соцсети X. Он написал, что считает неприемлемым введение пошлин «выше 10%».
С ним согласен инвестор-миллиардер Билл Акман, который поддерживал Дональда Трампа во время президентской гонки в 2024 году. Он считает, что новые тарифы — это значительный политический промах.
Джим Роджерс, партнер Джорджа Сороса по Quantum Fund, предоставил Financial Times письменный комментарий в ответ на просьбу дать оценку решению Трампа о пошлинах. Он заявил, что высокие тарифы «редко идут кому-то во благо», хотя «иногда помогали некоторым людям на довольно короткий срок».
Соратник, спонсор и член команды Трампа Илон Маск отрицательно оценил нововведения, касающиеся импорта. Он призвал вернуть «нулевые тарифы» на товары из европейских стран и подчеркнул, что советник американского лидера по торговым вопросам Питер Наварро «ни черта не построил».
Уилбур Росс, который руководил министерством торговли в администрации Трампа в первый срок его правления, считает, что введение пошлин может привести к неожиданным результатам.
Они хуже, чем я ожидал. В частности, влияние на Вьетнам, Китай и Камбоджу оказалось более экстремальным, чем я мог подумать.
Росс предположил, что бизнесу и инвесторам будет сложно сейчас ориентироваться в экономической ситуации и оценивать последствия введения пошлин из-за «неопределенности».
2 апреля Белый дом ввел 10% пошлины на весь импорт, ввозимый в США, а также дополнительные зеркальные импортные тарифы в отношении десятков стран с высоким торговым дефицитом со Штатами. В перечень государств, в отношении которых применяется самая высокая ставка, включены: Китай, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Таиланд и Швейцария.