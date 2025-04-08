«Чушь и ошибка»: как друзья-магнаты Трампа оценили его пошлины

Постоянный спонсор Республиканской партии Кен Лангоун, который является одним из основателей сети магазинов товаров для дома Home Depot Inc., заявил журналистам Financial Times, что считает тарифы завышенными, а их введение стремительным. Бизнесмен предположил, что Трамп не получил полной информации о последствиях введения «зеркальных» тарифов. По словам Лангоуна, пошлина для Вьетнама — это «чушь», а дополнительный тариф для Китая в размере 34% «агрессивен». В итоге такие условия импорта для других стран исключают возможность продуктивных переговоров с ними.