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«Чушь и ошибка»: как друзья-магнаты Трампа оценили его пошлины

Владельцы крупного бизнеса и соратники президента США Дональда Трампа раскритиковали введение им импортных пошлин. Некоторые из них выступают против решения американского лидера и надеются, что он внесет корректировки в указ о тарифах.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Постоянный спонсор Республиканской партии Кен Лангоун, который является одним из основателей сети магазинов товаров для дома Home Depot Inc., заявил журналистам Financial Times, что считает тарифы завышенными, а их введение стремительным. Бизнесмен предположил, что Трамп не получил полной информации о последствиях введения «зеркальных» тарифов. По словам Лангоуна, пошлина для Вьетнама — это «чушь», а дополнительный тариф для Китая в размере 34% «агрессивен». В итоге такие условия импорта для других стран исключают возможность продуктивных переговоров с ними.

«Сорок шесть процентов для Вьетнама? Да это ни в какие ворота не лезет! Можно было просто сказать им, чтобы они даже не звонили», — приводит слова предпринимателя «Интерфакс».

Лангоун добавил, что с другими шагами команды Дональда Трампа он согласен, но относительно тарифов у него другая точка зрения. «Я бы не стал вводить все сразу», — уточнил он свою позицию.

По мнению Лангоуна, советники недостаточно проконсультировали президента об экономической ситуации в мире и той формуле, которую они реализуют, устанавливая пошлины.

Он считает, что более продуктивным было бы введение 10% тарифа на ввозимые в США товары из других стран, а затем для урегулирования импорта можно было бы вступить в диалог с другими государствами.

Лангоун спрогнозировал изменение тарифной политики после ряда двусторонних встреч Трампа с представителями других стран, так как «сейчас все боятся тарифной войны».

Владелец многомиллиардного состояния, инвестор и наставник министра финансов США Скотта Бессента Стэнли Дракенмиллер высказался по поводу пошлин в соцсети X. Он написал, что считает неприемлемым введение пошлин «выше 10%».

С ним согласен инвестор-миллиардер Билл Акман, который поддерживал Дональда Трампа во время президентской гонки в 2024 году. Он считает, что новые тарифы — это значительный политический промах.

Джим Роджерс, партнер Джорджа Сороса по Quantum Fund, предоставил Financial Times письменный комментарий в ответ на просьбу дать оценку решению Трампа о пошлинах. Он заявил, что высокие тарифы «редко идут кому-то во благо», хотя «иногда помогали некоторым людям на довольно короткий срок».

Соратник, спонсор и член команды Трампа Илон Маск отрицательно оценил нововведения, касающиеся импорта. Он призвал вернуть «нулевые тарифы» на товары из европейских стран и подчеркнул, что советник американского лидера по торговым вопросам Питер Наварро «ни черта не построил».

Уилбур Росс, который руководил министерством торговли в администрации Трампа в первый срок его правления, считает, что введение пошлин может привести к неожиданным результатам.

Они хуже, чем я ожидал. В частности, влияние на Вьетнам, Китай и Камбоджу оказалось более экстремальным, чем я мог подумать.

Уилбур Росс
предприниматель и бывший Министр торговли США

Росс предположил, что бизнесу и инвесторам будет сложно сейчас ориентироваться в экономической ситуации и оценивать последствия введения пошлин из-за «неопределенности».

2 апреля Белый дом ввел 10% пошлины на весь импорт, ввозимый в США, а также дополнительные зеркальные импортные тарифы в отношении десятков стран с высоким торговым дефицитом со Штатами. В перечень государств, в отношении которых применяется самая высокая ставка, включены: Китай, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Таиланд и Швейцария.