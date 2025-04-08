Лукашенко назвал Овечкина «машиной»

Овечкин — молодец! Наш парень, русский человек и побил рекорд в НХЛ. Может, кому-то было и не очень это выгодно, они же ревнивые эти спортсмены. Посмотрите, как все радовались этому. Русский человек повернул их в свою сторону. Это гордость.
По его словам, рекорд Овечкина трудно будет превзойти, и, вероятно, невозможно, потому что многие хоккеисты в 27−32 года уже завершают карьеру.
В 32 года начинать надо только играть — просто нужно готовиться и выступать. В 40 лет парень (Александр Овечкин — Sputnik) — приятно посмотреть! И надо отдать должное, он же и играет. Это же машина!
Белорусский лидер признался, что наблюдал за Овечкиным, потому что на льду рядом с ним всегда был белорусский нападающий Алексей Протас.
Наш парень белорусский, который очень много передач отдал и болел за то, чтобы тот набросал такое количество шайб. Поэтому это наша гордость. А, тем более, я как человек влюбленный в хоккей, я не могу не гордиться и не радоваться. Я от души его поздравляю и сегодня же направим ему поздравление и приветствие — мы гордимся им!
Исторический рекорд Овечкина
Александр Овечкин превзошел достижение канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в НХЛ. Рекорд был установлен в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля. Предыдущее достижение продержалось 26 лет.
Интересно, что Овечкин и Гретцки провели одинаковое количество игр — 1487, но российский нападающий «Вашингтона» забил в них на одну шайбу больше.
Кстати, в рекорде Овечкина есть и белорусский след: в «Кэпиталз» с россиянином сыграли два наших хоккеиста — Михаил Грабовский в сезоне 2013/2014 и Алексей Протас, который выступает в столичном американском клубе с 2021 года до сих пор. Белорусы ассистировали «Ови» 20 раз: на счету Протаса — 14 передач (из них 11 в этом сезоне), на счету Грабовского — шесть ассистов.