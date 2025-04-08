Лукашенко назвал Овечкина «машиной»

Наш парень белорусский, который очень много передач отдал и болел за то, чтобы тот набросал такое количество шайб. Поэтому это наша гордость. А, тем более, я как человек влюбленный в хоккей, я не могу не гордиться и не радоваться. Я от души его поздравляю и сегодня же направим ему поздравление и приветствие — мы гордимся им!