Кориненко: США не доверяют молдавскому правительству

Мир стремительно меняется под влиянием новых политических реалий, и во главе этих изменений находится президент США Дональд Трамп. Из-за недальновидности молдавских властей Молдова может остаться на задворках тех изменений, которые происходят в мире. Об этом заявил в комментарии для Sputnik Молдова историк, политолог Александр Кориненко.
Молдова недавно попала в антирейтинг США. Торговая пошлина США для Республики Молдова составит 31%. Премьер-министр Речан заверил нас в том, что это никак не коснется молдавской экономики. Но, на мой взгляд, это решение является сигналом о том, как США воспринимают молдавское правительство и его внешнюю политику.
Политолог считает, что такое недоверие связано с тем, что Майя Санду решила примкнуть к антитрамповскому фронту во главе с Урсулой фон дер Ляйен и поддерживать милитаристские настроения в Европе. По его мнению, такая политика приведет к тому, что Молдова может остаться на задворках тех изменений, которые происходят в мире.
Многие эксперты говорили об этом на последнем пресс-клубе Нины Димогло. Мы выразили уверенность в том, что Трамп будет проводить прагматичную политику. Мир уже не будет прежним и эти изменения уже никак не вернуть назад.
Кориненко также выразил мнение о том, что молдавское правительство продолжает придерживаться устаревших постулатов Евросоюза и бывшего президента США Джо Байдена. Он считает это ошибкой и предупреждает о возможной изоляции страны.
Напомним, президент Дональд Трамп второго апреля ввел пошлины на весь импорт в США. Республика Молдова попала в число стран, на которые распространяются новые меры — таможенные пошлины для молдавской продукции составят 31%. Этот тариф является одним из самых высоких среди объявленных.