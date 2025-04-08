Кориненко: США не доверяют молдавскому правительству

Политолог считает, что такое недоверие связано с тем, что Майя Санду решила примкнуть к антитрамповскому фронту во главе с Урсулой фон дер Ляйен и поддерживать милитаристские настроения в Европе. По его мнению, такая политика приведет к тому, что Молдова может остаться на задворках тех изменений, которые происходят в мире.