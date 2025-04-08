Глава МИД Приднестровья рассказал о проблеме для переговоров с Молдавией

В феврале 2023 года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за «сепаратизм», «заговор против Молдавии» и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
«Внимание уделили вопросам безопасности и так называемым закону о сепаратизме. Это пакет уголовных норм репрессивного характера, которые были приняты в законодательстве Молдовы несколько лет назад и которые создали проблемы в том числе в коммуникации, потому что экспертные группы сторон нормально не могут собраться», — сказал Игнатьев журналистам по итогам встречи с вице-премьером Молдавии по реинтеграции Олегом Серебряном.
Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что есть анализ закона Молдавии о сепаратизме от бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИЧ) ОБСЕ. По его словам, в нем говорится, что данные нормы молдавского законодательства «создают угрозу переговорному процессу и являются некорректными с точки зрения юридической практики».
«Поэтому мы хотели услышать и позицию других участников, и молдавской стороны, что они намерены делать для того, чтобы нивелировать угрозу для любого жителя Приднестровья. Поскольку, повторяюсь, мы сталкиваемся с тем, что наши граждане в аэропорту Кишинева, просто передвигаясь по территории Молдовы, сталкиваются с определённым давлением, угрозами и прочим», — отметил Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.