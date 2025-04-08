Глава МИД Приднестровья рассказал о проблеме для переговоров с Молдавией

«Внимание уделили вопросам безопасности и так называемым закону о сепаратизме. Это пакет уголовных норм репрессивного характера, которые были приняты в законодательстве Молдовы несколько лет назад и которые создали проблемы в том числе в коммуникации, потому что экспертные группы сторон нормально не могут собраться», — сказал Игнатьев журналистам по итогам встречи с вице-премьером Молдавии по реинтеграции Олегом Серебряном.