Небензя назвал условие России для серьезного диалога по Украине

Он добавил, что Россия никому не позволит себя обманывать, чтобы прямо или косвенно использовать этот переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима. По его словам, никакие договоренности с «узурпировавшей власть в Киеве кликой невозможны». Он выразил надежду, что это осознают в США.