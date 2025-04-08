Политолог Ордуханян: медиатором на переговорах США и Ирана может стать Россия

«Трамп говорит о прямых переговорах, но что он имеет в виду, не очень понятно. Иранцы много раз заявляли, что прямых переговоров не будет, но что на переговоры через посредников они готовы. Вот вам, пожалуйста, две диаметрально противоположные точки зрения. Кто из них говорит неправду — вопрос. Уже известно, что переговоры должны состояться в Омане, и тут надо отметить, что непрямые контакты США и Ирана уже шли через Оман, так что опыт в этом имеется», — сказала Геворгян.