SCMP: война между США и Китаем близка, но ее можно предотвратить

Китай стал крупнейшим экспортером в мире и превратился во вторую по величине глобальную экономику. Относительно скоро он может сместить с первого места нынешнего гегемона — США. Что касается военного потенциала, всего несколько десятилетий назад Китай был военным «карликом» по сравнению с США, а сейчас во многих областях готов бросить Америке вызов, отмечает Greek City Times.