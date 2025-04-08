SCMP: война между США и Китаем близка, но ее можно предотвратить

Такого мнения придерживается Грэм Эллисон, декан-основатель Школы государственного управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете. Эллисон, занимавший пост помощника министра обороны при президенте Билле Клинтоне, в воскресенье выступил с комментариями в ответ на введенные США санкции в отношении Китая, пишет South China Morning Post.
Китай стал крупнейшим экспортером в мире и превратился во вторую по величине глобальную экономику. Относительно скоро он может сместить с первого места нынешнего гегемона — США. Что касается военного потенциала, всего несколько десятилетий назад Китай был военным «карликом» по сравнению с США, а сейчас во многих областях готов бросить Америке вызов, отмечает Greek City Times.
С приходом к власти Си Цзиньпина изменилась и внешняя политика Китая: она стала более амбициозной и активной. Китай создает многоуровневые альянсы, проводит гибкую политику и пытается сформировать дипломатическое большинство на различных форумах.
Хотя Китай подчеркивает, что не заинтересован в эскалации конфронтации с США, он готовится ко всем возможным вариантам развития событий, о чем недавно заявил публично.
США, в отличие от Китая, являются сверхдержавой, находящейся в упадке. Еще 50 лет назад доля США в мировом производстве составляла 28%, 20 лет назад — 23,5%, а сейчас упала до 15,6%. Вот почему США реагируют на достижения Китая с логикой раненого зверя, считает GCT.
Тенденция к эскалации конфликта неизбежна.
Сегодня в Америке мало кто призывает к консенсусному урегулированию и распределению сфер влияния с Китаем. Напротив, при Джо Байдене и Трампе преобладают хищнические формы внешней политики, которые формулируются и осуществляются с невероятным цинизмом, пишет GCT.
Что может предотвратить скатывание к войне
По мнению Эллисона, войны можно избежать, внеся болезненные, но необходимые коррективы. Спасением станет взаимозависимость США и Китая: признание взаимных интересов и сотрудничество по различным вопросам, например в сфере экономики и климата.
Кроме того, можно последовать примеру Советского Союза и США, когда они во время холодной войны избежали прямого военного столкновения, признав принцип взаимного гарантированного уничтожения, учитывая наличие ядерного оружия у обеих сверхдержав.