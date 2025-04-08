Россия и США обсуждают поиск долгосрочного решения украинского кризиса

«Сценарий, который обсуждают сейчас Россия и США, состоит, разумеется, не в этом (перемирии, во время которого Украина сможет перевооружиться — ред.), а в том, чтобы найти устойчивое, долгосрочное решение украинского конфликта. Для этого необходимо устранить его первопричины, среди которых в том числе и накачка Украины западным оружием, которая, как мы все сегодня знаем, началась задолго до начала нашей СВО и осуществлялась под прикрытием минских договоренностей», — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Он отметил, что одной из целей СВО является демилитаризация Украины, которая будет осуществлена «военным или переговорным путем», чтобы с украинской территории больше не исходила угроза для России.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на «уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».