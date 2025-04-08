Россия и США обсуждают поиск долгосрочного решения украинского кризиса

«Сценарий, который обсуждают сейчас Россия и США, состоит, разумеется, не в этом (перемирии, во время которого Украина сможет перевооружиться — ред.), а в том, чтобы найти устойчивое, долгосрочное решение украинского конфликта. Для этого необходимо устранить его первопричины, среди которых в том числе и накачка Украины западным оружием, которая, как мы все сегодня знаем, началась задолго до начала нашей СВО и осуществлялась под прикрытием минских договоренностей», — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.